Olimpiadi storica Italia nella pistola 10 metri ad aria compressa

(Di domenica 28 luglio 2024) Parigi, 28 luglio 2024 – Una giornata indimenticabile per lo sportno alledi Parigi 2024.finale della10ad, i nostri azzurri hanno conquistato due medaglie: argento per Nilo Maldini e bronzo per Paolo Monna. Il cinese Xie ha trionfato con un punteggio di 240.9, mentre il nostro Nilo Maldini ha chiuso a un soffio con 240.0, conquistando un meritato argento. La competizione è stata serrata fino all’ultimo tiro, tenendo tutti col fiato sospeso. Nonostante un ultimo tiro sfortunato (8.3), Paolo Monna è riuscito a salire sul podio, aggiudicandosi il bronzo. Un grande risultato per l’che ha dimostrato di essere tra le eccellenze in questa disciplina. La finale è stata un susseguirsi di emozioni. Dopo i primi dieci colpi, Monna era in testa con un punteggio di 101.4, seguito da Maldini con 100.1.