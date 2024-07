Olimpiadi Parigi 2024 il medagliare aggiornato | scatto dell’Italia!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Continua ad aggiornarsi il medagliere delledi. L’oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ha permesso all’Italia di effettuare unoimportante in classifica: gli azzurri occupano adesso la 7ª posizione e si candidano ad un ruolo da protagonista anche nelle prossime giornate. Il bottino per l’Italia è di 6 medaglie: 1 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo. Martinenghi ha conquistato la terza medaglia di giornata dopo il bronzo per Paolo Monna e l’argento per Federico Nilo Maldini, nella pistola 10 metri. La classifica del medagliere è guidata dal Giappone.