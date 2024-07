Milan la seconda maglia 2024-2025 | look total white elegante per la trasferta | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) ACe Puma hanno presentato ufficialmente oggi laper la stagione/25 che fonde una raffinatezza senza tempo con un design moderno per incarnare l’essenza delismo. Lo fa sapere ilcon una nota. Il nuovo Away kit è stato svelato in anteprima ieri sera allo Yankee Stadium, durante l’amichevole che ilha giocato contro il Manchester City. In un’epica prima volta per il, la squadra ha indossato l’Home kit nel primo tempo e poi ha sorpreso i tifosi passando al nuovo Away kit per il secondo tempo, segnando così il suo debutto ufficiale in campo in una modalità inedita per il Club. I dettagli fanno la differenza nell’Away kit 24/25 dell’AC. Il classico kit dabianco, abbinato a un colletto a polo rosso e nero e a un crest monocromatico, incarna lo spirito di successo e l’eleganza di una squadra che è sinonimo di Beautiful Game.