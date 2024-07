Judo Olimpiadi 2024 | il tabellone degli italiani oggi 28 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo una prima giornata negativa, l’Italia delvuole rialzare la testa e si gioca altre due carte importanti quest’nel day-2 dei Giochi Olimpici di Parigi. Il programma odierno prevede lo svolgimento delle categorie -52 kg femminile e -66 kg maschile sui tatami dell’Arena Champ-de-Mars, in cui vedremo in azione Odette Giuffrida e Matteo Piras. La romana punta alla terza medaglia olimpica della carriera, dopo l’argento di Rio 2016 ed il bronzo di Tokyo 2021, presentandosi nella capitale francese da campionessa del mondo in carica e numero 3 del ranking. “Ody” ha avuto un sorteggio abbastanza favorevole, evitando lo spauracchio Uta Abe (fuoriclasse giapponese praticamente imbattibile, ma esclusa dalle teste di serie) e ritrovandosi in una Pool alla sua portata.