Il padre di Filippo Turetta si scusa dopo le intercettazioni | Avevo paura si suicidasse frasi senza senso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Venezia, 28 luglio 2024 – A ventiquattrore dalla pubblicazione dellechoc trae suoNicola, quest’ultimo ha deciso di prendere parola ersi per quella conversazione che aveva lo scopo di rincuorare il figlio, da poco in prigionela cattura in Germania. “Chiedoper quello che ho detto a mio figlio: gli ho detto solo tante fesserie – ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera – Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano”. “si” Le scuse: “Mi dispiace davvero tanto” LeLa frase sulla laurea “ora si rende conto di quello che ha fatto” “si” Sarebbe stata laa dettare a Nicolaquelle: “Temevo chesi