Giuliacci spaventa l' Italia Meteo da oggi il caldo-killer peggiora | dove voleranno le temperature

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Unferoce, insostenibile. E destinato are. Questo è quello che rivela il colonnello Mariosul suo portale interamente dedicato ale alle previsioni del tempo. Il punto è che l'alta pressione ha ormai preso piede sul nostro Paese e nei prossimi giorni intensificherà la sua presenza, portando lea salire ulteriormente. Prepararsi, dunque, a una nuova e intensa ondata di calore, con unche diventerà ancora più opprimente, sfiancante, rispetto a quello attuale, già difficile da fronteggiare. All'incirca alla metà della prossima settimana, infatti, gran parte dell'vedràmassime tra i 33 e i 40 gradi, mentre durante la notte i valori non scenderanno sotto i 20 gradi, costringendoci a sopportare notti tropicali soffocanti. Unche non lascerà tregua neppure di notte, insomma.