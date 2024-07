Boxe Giordana Sorrentino eliminata alle Olimpiadi Nazym Kyzaibay emerge alla distanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Si conclude subito l’avventura didi Parigi 2024, sconfitta ai sedicesimi di finale della categoria fino a 50 kg. L’azzurra è stata battuta dkazakaper split decision (4-1: due 30-27, due 29-28, un 28-29), non riuscendo così a proseguire la propria avventura sul ring della North Paris Arena. La 24enne laziale,sua seconda esperienza ai Giochi dopo avere raggiunto i quarti di finale a Tokyo 2020, ha tenuto botta soltanto nel primo round, poi sulla lungaè crollata al cospetto della due volte Campionessa del Mondo dei pesi mosca leggeri (2014 e 2016).è partita con una guardia un po’ larga, ma si è rivelata decisamente propositiva e ha attaccato in maniera nitida e pulita, mettendo in mostra un bel gancio destro e riuscendo a creare qualche grattacapokazaka nel corso del primo round.