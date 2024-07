Usa Pechino nel mirino dei giudici | potrebbe usare TiKtok per influenzare il voto di novembre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Allarme Usa per le influenze via web disuldi. Il governo cinesetentare, attraverso, dile elezioni presidenziali americane. Soprattutto se si consente checontinui a essere gestita dalla sua società madre. Questo il timore del Dipartimento di Giustizia Usa, come si legge in un documento depositato presso la Corte d’appello federale. In particolare i pubblici ministeri temono che l’algoritmo dipossa essere utilizzato in una campagna di “manipolazione segreta” per “le opinioni degli americani per i propri scopi”. L’allarme degli Usa: la CinaperilI pm hanno scritto che c’è il rischio ”di consentire a un governo straniero di interferire illecitamente con il nostro sistema politico e il nostro discorso politico, comprese le nostre elezioni”.