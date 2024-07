Tennis Jasmine Paolini | Primo turno difficile alle Olimpiadi mi sono adattata alle condizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Non è stato un esordio semplice per(n.5 del mondo) nel torneo olimpico di Parigi di. Sulla terra rossa del Roland Garros, la toscana ha affrontato la rumena Ana Bogdan e, all’inizio del confronto, ha fatto un po’ di fatica ad adattarsidi gioco. Pioggia sulla capitale francese e quindi lete hanno giocato sfruttando la copertura del Suzanne Lenglen. Partenza ad handicap per, sotto di due break, poi le cosecambiate: “All’inizio del match non ho cominciato bene. Lei poi un’avversaria molto pericolosa. Piano piano mied è andata sempre meglio“, ha raccontato la toscana ai microfoni di Eurosport. Azzurra reduce da due mesi straordinari, in cui ha raggiunto due Finali Slam, a Parigi e a Wimbledon.