Sul campo ’police street control’ Il nuovo strumento per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiamailsoftwear che si collega alle telecamere Ocr esistenti da tempo nei diversi varchi di ingresso ed uscita della città di Grottammare e che consente di sanzionare in tempo reale automobilisti che guidano mezzi senza copertura assicurativa o senza revisione. Si tratta di un dispositivo mobile, un tablet, che la pattuglia porta in macchina e che si collega in tempo reale alle telecamere attive sul territorio. Grazie a questo innovativo software le infrazioni vengono trasmesse in pochissimi secondi agli agenti, che procedono con l’iter prima fermando e poi sanzionando gli automobilisti non in regola per garantire un perfetto controllo. Ildispositivo è stato presentato ieri in Comune ed entrerà in funzione la prossima settimana. "E’ un piccolo passo in avanti sullastradale – ha spiegato il sindaco Rocchi –.