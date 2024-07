Sanzionata perché senza biglietto Ma lei sull’autobus neanche c’era

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Una ragazza di Salvirola è stata multatanon aveva ildell’autobus. Peccato che su quel mezzo lei non sia mai salita. È successo su un autobus partito da Crema e diretto a Salvirola. Una passeggera che stava viaggiando, pescata in fallo dal controllore che le ha chiesto i documenti, ha risposto di non averli con sé e ha dichiarato un nome a caso, evidentemente non il suo ma il primo che le era venuto in mente che, per combinazione, è quello di una studentessa cremasca che viaggia anche lei in autobus con un regolare abbonamento ma su quel mezzo non è mai salita. Tutto questo capita a gennaio e l’ufficio dell’Azienda di trasporti che si occupa delle sanzioni invia una multa di quasi duecento euro a casa dell’ignara famiglia della studentessa, vittima di sostituzione di persona.