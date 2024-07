San Gregorio Magno uomo muore schiacciato dalla motozappa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto dopo essere statoche si era ribaltato mentre ne era alla guida, undi Sanche stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina nel comune di San. Per cause ancora in corso di accertamento, l’, originario del posto, mentre era intento ad effettuare i lavori agricoli con la, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Nell’impatto, è caduto al suolo, restandosotto il peso del mezzo agricolo ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, questi ultimi non hanno potuto fare altro che constante il decesso. L'articolo Sanproviene da Anteprima24.it.