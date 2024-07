Martedì 30 luglio la Galleria Villicana celebra il 513 compleanno di Giorgio Vasari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 272024 – Prosegue allail progetto dedicato adal titolo “/ Il primo storico dell'arte e il padre della storia dell'arte, architetto, artista e biografo. Artisti contemporanei omaggiano il maestro” a cura dell’artista e gallerista californiana Danielle. In onore del grande maestro aretino, di cui sino i 450 anni dalla morte, lapresenterà, da giugno 2024 a febbraio 2025, una serie di mostre personali e collettive. Dopo gli eventi del mese di giugno, che comprendevano la presentazione della medagliaana creata da Marco Paccini per l’associazione culturale Paradise for Artists, lo speciale “walk” e le tre mostre personali di Patrizia Bacarelli, Carlo Fontana ed Egidio Forasassi, il mese disarà ancora nel segno di grandi artisti e tante sorprese.