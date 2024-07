Kate Middleton si ritira | basta apparizioni pubbliche

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 27 luglio 2024)è tornata inaspettatamente in pubblico ben due volte dopo l’annuncio della diagnosi di cancro, che l’ha purtroppo colpita. In realtà la principessa non sarebbe dovuta tornare in pubblico prima della fine dell’anno. E, infatti, adesso si ritirerà per via delle sue condizioni di salute. Nonostante sia apparsa bella e raggiante, oltreché impeccabile come sempre, pernon è ancora tempo di tornare alla quotidianità. La principessa, infatti, dopo un apparente ritorno alla normalità, si ritirerà nuovamente dalla scena pubblica, almeno fino al 2025. Ecco cosa dice un insider sulle sue attuali condizioni., foto Ansa – VelvetMagLa notizia della diagnosi di tumore che ha colpitoha lasciato tutto esterrefatti, soprattutto per la giovane età della reale, appena 42 anni.