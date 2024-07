Italia da judo nuoto e scherma prime delusioni Parigi 2024 le speranze di medaglie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Il 27 luglio è la giornata che potrebbe portare lealla spedizione olimpicana, dopo la festa bagnata della Cerimonia inaugurale. Nelle gare della prima giornata si concorre per il podio nei tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani; nel ciclismo con le crono individuali su strada maschile e femminile, con in gara Alberto Bettiol, Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini; nelsi assegnano lein due categorie, tra gli uomini in gara Andrea Carlino, tra le donne Assunta Scutto; lapropone la spada individuale femminile e la sciabola individuale maschile: tra le donne in gara Fiamingo, Santuccio e Rizzi, tra gli uomini Curatoli, Gallo e Samele.