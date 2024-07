Tasse ai super-ricchi storica dichiarazione finale al G20 Finanze Oxfam | Passo avanti ora azioni concrete su collaborazione fiscale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il vertice del G20di Rio de Janeiro, tenutosi il 24-25 luglio 2024, ha concluso i suoi lavori con l’approvazione dellasulla cooperazioneinternazionale, accolta con un applauso. L’evento è stato definito “una pietra miliare” nella discussione globale sulla tassazione dei, con una particolare enfasi sulla necessità di una maggiore equità. Per tradurre tutto in, la palla passa ora al prossimo G20 previsto a novembre. “Si adottino misure per migliorare la cooperazione”, è l’appello di, che ha promosso la raccolta firme La Grande Ricchezza. La– Il documentodel G20 ha posto un forte accento sull’importanza di garantire che gli individui con patrimoni estremamente elevati contribuiscano equamente allepubbliche.