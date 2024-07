Sondaggi TP | maggioranza preferisce Kamala Harris partita in USA è aperta

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 26 luglio 2024)TP:in USA èBentornati su Termometro Politico per l’ultimoo settimanale prima della nostra pausa estiva. Non potevamo che chiudere con quello sarà, da qui al primo martedì di novembre, l’evento chiave della politica internazionale: le presidenziali U.S.A. Joe Biden si è ritirato definitivamente dalla corsa presidenziale e, al suo posto, è subentrata. Non c’è ancora l’ufficialità ma l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti ha ricevuto l’endorsement dello stesso Biden e, per una serie di ragioni, viene vista e valutata come l’unica candidata possibile. Partiamo dalle ragioni che hanno spinto Biden a fare un passo indietro.