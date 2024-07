Prato congelati i licenziamenti a Lineapiù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Esuberi ridotti da 30 a 15 e un contratto di solidarietà per gestirli che blocca per un anno i. E’ stato siglato in queste ore il contratto di solidarietà difensivo traItalia Spa, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Regione Toscana. Il confronto tra organizzazioni sindacali ed impresa ha portato ad una riduzione del numero di esuberi dagli iniziali 30 a 15,al momento “bloccati” proprio grazie allo strumento, richiesto dalle tre organizzazioni sindacali, del contratto di solidarietà che avrà una durata di 12 mesi.