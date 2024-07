Olimpiadi 1 Nuoto | lunedì gli 800 stile Greg il capitano cerca la rivincita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) È il portabandiera dei modenesi: non solo per i risultati, tre medaglie di tre metalli diversi, tutti e tre, come soltanto Rosolino prima di lui nelazzurro. Anche per anzianità, nonostante i 29 anni (i 30 arriveranno a settembre):orio Paltrinieri (nella foto) a Parigi nuoterà la sua quarta Olimpiade, dopo aver esordito giovanissimo a Londra 2012, aver conquistato l’oro nei 1.500 a Rio 2016, aver preso con le unghie e con i denti l’argento negli 800e il bronzo nella 10 chilometri in acque libere a Tokyo 2020. Insomma, un veterano che non a caso è ildella spedizione azzurra di. Proprio dalla Francia riparte la sua voglia dirispetto al Giappone, che si riproporrà in tutte e tre le distanze nelle quali alle scorseera il favorito.