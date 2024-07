Il ministero della guerra sporca recensione | il nuovo Guy Ritchie diverte e si diverte

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) La nostrade Il, il nuovissimo film di Guyin esclusiva su Prime Video: Henry Cavill è il carismatico protagonista di un divertissement scatenato e godibile che modifica in parte il corsoStoria, pur senza perdere di senso Guyè tornato col botto. Ilarriva ad un anno da The Covenant e per l’occasione il regista inglese ritrova anche Henry Cavill, con il quale aveva lavorato nel 2015 in Operazione U.N.C.L.E. e che qui guida una squadra di operativi inglesi con l’ordine di bloccare i rifornimenti ai sottomarini nazisti nel bel mezzoSecondaMondiale.