Furto alla scuola media di Tromello rubati tutti i 50 tablet dell’istituto | bottino di 20mila euro

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Pavia), 26 luglio 2024 – Hanno portato via, una cinquantina, per un danno dacirca. Ilè stato messo a segnodi, in via Togliatti, plesso scolastico che fa parte dell'Istituto comprensivo Robecchi di Gambolò. I ladri sono entrati in azione in un arco di tempo compreso tra lunedì 22 e mercoledì 24 luglio, approfittando del periodo di chiusura estiva della, motivo per il quale ilè stato scoperto e denunciato solo successivamente ai carabinieri della Stazione di Gambolò, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con la preziosa refurtiva. Per entrare nell'edificio scolastico che ospita le classi della secondaria di primo grado, i malviventi hanno forzato una porta sul retro.