Francis Ford Coppola molesta una comparsa sul set di Megalopolis? Il video solleva dubbi e voci sgradevoli

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 luglio 2024)tenta di baciare delle comparse sul set del suo ultimo film, in unche è stato appena rilasciato da Variety e che potete vedere a questo link. Le immagini di quello che sembrerebbe un tentativo di molestia sono state girate da un membro della troupe, lo scorso anno. Nei due filmati, non particolarmete chiari a dir la verità, si vede il regista sul set di una scena ambientata in un locale notturno, ripreso da lontano, nell’atto di baciare due giovani donne, impegnate come comparse sul suo film. La scena in questione è stata girata a febbraio 2023 al Tabernacle di Atlanta, una sala per concerti.