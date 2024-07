Commercio e geopolitica I rapporti Italia-Cina spiegati da Loperfido

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se laè nelle condizioni di convincere la Russia a fermarsi o a sedersi ad un tavolo, allora il ruolo di Pechino non può che essere visto positivamente. Sono concetti che senza dubbio Giorgia Meloni ribadirà al governo cinese, sottolineando al contempo quali sono i criterini, europei e della Nato per poter collaborare e giungere a una pace giusta. Lo dice a Formiche.net il deputato Emanuele, membro della delegazionena presso l’Osce e segretario della Commissione Esteri. Giorgia Meloni in. Obiettivi e prerogative? Questa visita rappresenta l’opportunità di rafforzare la comprensione e la fiducia reciproca, per approfondire la cooperazione pratica e per far avanzare costantemente le relazioni trae trae Ue.