Celine Dion e il suo ritorno trionfale | Da una malattia rara al palco con Lady Gaga alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024)e il suo: "Da unaalcondi" Immaginate unscenico illuminato dalla magia delle lucine, la tensione e l'emozione dellea unire gli sportivi di tutto il mondo. Ora, aggiungete la voce di una leggenda della musica che, come una fenice, sembra pronta a risorgere in questo panorama suggestivo. Si tratta di Céline, la cantante dalla voce ineguagliabile che, dopo un silenzio forzato per motivi di salute, potrebbe tornare a brillare proprio durante la cerimonia d'apertura delle2024 a. Le voci che anticipano il grandedi Célinesi fanno sempre più insistenti, probabilmente anche grazie a delle dichiarazioni del ministro dello sport francese e ad un piccolo indizio che lastessa ha lasciato sui social.