Atalanta dopo il terzo giorno della seconda fase sono 8 602 gli abbonamenti già staccato

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alle 18.30 deldi prelazionecampagna2024/25 alla Serie A dell’state sottoscritte complessivamente 8.602 tessere. In questa, che durerà sino alle 20 di giovedì 1 agosto compreso, gli abbonati 2023/24 potranno confermare il loro posto o cambiare settore/posto con scelta libera tra quelli eventualmente disponibili. Durante la primagli abbonati 2022/23 in Curva Sud e Distinti Sud potevano sottoscrivere la loro tessera in prelazione nei settori Curva Sud e Tribuna Ovest:stati 1.609 coloro che ne hanno approfittato. La vendita libera scatterà a partire dal 3 agosto. La Campagnanerazzurra è online nella sezione del sito.