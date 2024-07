A Capri inaugurato il nuovo Museo archeologico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiÈ stato, oggi a, negli spazi del Quarto del Priore della Certosa di San Giacomo, ildicon ilallestimento “L’Isola dei Cesari.da Augusto a Tiberio”. Sono intervenuti il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il direttore generale Musei, Massimo Osanna, che è anche curatore del progetto insieme a Carmela Capaldi dell’Università di Napoli Federico II, e la delegata alla Direzione regionale Musei Campania Luana Toniolo, RUP dell’intervento. Ilracconta la storia dell’isola nel momento del suo massimo splendore, all’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio, attraverso 120 oggetti e opere d’arte – alcune delle quali veri capolavori – in un affascinante percorso di 8 sale, tra pregiate sculture in marmo, affreschi, ricco vasellame da mensa in ceramica e argento, elementi architettonici.