Torano diventa ‘notte e giorno’ Un laboratorio con 23 artisti

(Di giovedì 25 luglio 2024) “La Fabbrica di Cioccolato” si lascia riscrivere dall’arte di ‘Notte eche oggi apre i cancelli del borgo per la 26ª edizione della rassegna diffusa di arte contemporanea promossa dal Comitato Proper la direzioneca di Emma Castè. Un’edizione condita di mistero e curiosità perché dal mondo immaginario del libro di Roahl Dahl e del film di Tim Burton che lo ha riadattato ha preso il ‘fil rouge’ consegnato nelle mani dei 23selezionati per la rassegna. Le loro opere e installazioni a tema vestiranno piazze, cantine, vicoli e cortili dell’antico paese ai piedi del bacino marmifero di Carrara dove spesso Michelangelo Buonarroti soggiornava per scegliere i marmi per i suoi progetti.