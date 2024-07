Parigi 2024 Grazie per il passaggio Presidente | la foto di Tamberi con Mattarella è virale sul web

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) “per il ‘’,.” Ha usato la solita irriverente gentilezza Giamrco “Gimbo”, portabandiera della squadra italiana a(insieme ad Arianna Errigo) che ha raggiunto la Capitale francese in vista della Cerimonia d’Apertura prevista per domani ospite di un compagno di viaggio d’eccezione: il Capo dello Stato Sergio, accompagnato come sempre dalla figlia Laura. Ildella Repubblica e il fenomeno del salto in alto sono partiti dall’aeroporto di Ciampino in mattinata, atterrando aintorno alle 11:30. Dallepresenti nel carousel pubblicato sull’account Instagram dell’atleta, sembra che il viaggio sia trascorso in un clima di grande serenità e convivialità. D’altronde i due ormai si “conoscono” bene, essendosi incrociati più volte in occasione di celebrazioni, incontri e competizioni ufficiali.