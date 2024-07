Netanyahu negli Usa mette nel mirino l’Iran e sogna Trump alla Casa Bianca Harris al bivio sul sostegno incondizionato a Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) La visita sta polarizzando ulteriormente un panorama politico interno già dilaniato dcorsae non potrà che riflettersi sul prosieguo della campagna elettorale. Oggi a Washington alle 13 ore locali (le 19 italiane) Benjamynincontra Joe Biden e Kamaladopo il discorso tenuto ieri al Congresso, che da un lato ha messo in evidenza il nervo scoperto dell’amministrazione dem sulle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza – questione sulla quale ora la candidata dem dovrà decidere la propria linea – e dall’altra ha tirato esplicitamente in ballo quello che finora era stato il convitato di pietra delle tensioni in corso in Medio Oriente:. Il viaggio di un premier israeliano a Washington è sempre un avvenimento.