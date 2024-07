Il Ministero della Guerra Sporca | recensione del film con Henry Cavill

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024) IldelconDopo The Gentlemen (qui la) del 2019 con Matthew McConaughey e l’omonima serie targata Netflix, il regista Guy Ritchie torna in scena con una nuova divertente action comedy: Il. La pellicola, basata sul romanzo Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII di Damien Lewis, è tratta da avvenimenti realmente accaduti durante il secondo conflitto mondiale. Nel cast ritroviamo figure note nel panorama cinematografico internazionale: primo fra tutti, il britannico(Superman nel DC Universe, Geralt di Rivia in The Witcher) interpreta qui Gus March-Phillips.