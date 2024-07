I commenti Magnino | Devo segnare di più Idrissi | Mi sento parte del gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fra i veterani gialloblù c’è Luca(foto), al quarto campionato di fila a Modena, che sa bene cosa chiede mister Bisoli. "Non era facile dopo 10 giorni intensi – le sue parole – eravamo preoccupati della condizione fisica, però abbiamo approcciato bene come atteggiamento, siamo andati a pressarli alti recuperando palloni e questo è quello che conta di più dell’amichevole. Il mister dice che abbiamo fatto già 51 chilometri? Non lo so, di sicuro non si è fermato (sorride, ndr), lavoriamo tanto ma ci servirà per la stagione. Io poilavorare sul gol, nel primo anno ne ho segnato qualcuno in più, l’anno scorso mi è mancato. Ora col 3-5-2 che abbiamo provato l’assetto agevola l’inserimento di noi centrocampisti". Seconda amichevole e secondo ruolo diverso per Riyad