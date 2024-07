Famiglia affollata Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano la frecciatina a Romina Power

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)a bomba su: duro sfogo della soubrette pugliese contro l’ex moglie di Alse la prende con, ma tra le righe manda un messaggio chiaro anche a lui. Sono dichiarazioni che aprono nuove crepe all’interno dellaCarrisi, dopo la discussa intervista dei figli contro il padre.choc: la showgirl non aveva mai parlato apertamente e in questi termini della sua situazione familiare. La show girl a Oggi confessa di avere un rimpianto: “Quello di non essermi goduta abbastanza i miei figli: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro. Sono una mamma che sta recuperando, ma ormai sono grandi e non è così facile”. Ma questo è solo l’antipasto. Subito dopo infatti arriva il bordate a. Leggi anche: “Io in bikini”.