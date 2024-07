Emozione Massimo Bossetti il commento inatteso dopo aver guardato la serie tv sul caso Yara

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) IldiGambirasio è tornato alla ribalta delle cronache a 14 anni dal tragico omicidio, nonostante ci sia già un condannato definitivo,. Questo rinnovato interesse è dovuto allaNetflix “Il: oltre ogni ragionevole dubbio”, in cui, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, ha un ruolo centrale., un muratore di Mapello, sposato e padre di tre figli, è stato arrestato nel 2014, circa quattro annil’omicidio di. L’arresto è avvenuto al termine di indagini approfondite, durante le quali è stato determinato che il dna trovato sugli indumenti intimi della vittima apparteneva a lui. Questo elemento genetico è stato fondamentale per l’accusa e per la condanna, in quanto ha costituito la parte centrale di un complesso quadro probatorio.