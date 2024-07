Chiaravalle Chiappa | scritta una pagina importante della storia sportiva della nostra città

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per l’amministrazione Comunale e l’assessore allo sport “una stagioneda incorniciare augurando a Sofia Raffaeli il massimo successo alle Olimpiadi di Parigi”, 25 luglio 2024 – Intervento a 360° dell’assessore allo sport del Comune didi quello che è stato l’ anno sportivo trascorso per gli atleti locali sia in campo individuale che a squadre.ha vissuto un 2024 straordinario sotto il profilo sportivo e la presenza alle Olimpiadi di Parigi 2024 di Sofia Raffaeli è la ciliegina sulla torta. In Italia la Raffaeli ha vinto la Final Six con la Ginnastica Fabriano, contribuendo a ottenere il titolo di campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva.