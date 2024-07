Camorra confiscati 30 milioni di euro a un imprenditore legato al clan Belforte di Caserta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unalsi è visto confiscare un vero e proprio impero economico. Un’operazione congiunta di Polizia di Stato, DIA e Guardia di Finanza ha portato alla luce un patrimonio da capogiro, stimato in circa 30di. L’uomo, attivo nel settore del cemento e della ristorazione nelno, aveva messo in piedi un ingegnoso sistema di estorsione, mascherando il pizzo con false fatture. Una truffa che gli ha permesso di accumulare ricchezze illecite, ma che alla fine gli si è ritorta contro. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Napoli, del Direttore della DIA e del Questore di, ha disposto la confisca di tutto il patrimonio dell’. Un colpo durissimo per la criminalità organizzata, che vede sfumare un’importante fonte di finanziamento.