Aumentare la cooperazione gestire la competizione Med-Or e la rotta italiana

(Di giovedì 25 luglio 2024) È compito dell’Italia, “un Paese storicamente di confine”, porsi come punto di riferimento per “lala”, perchésaranno le dimensioni chiave di questo nuovo mondo orientato sempre più verso l’ordine multipolare, ragiona Marco Minniti, presidente di Med-Or, nel suo saluto in occasione della giornata che ogni anno la fondazione dedica a una riflessione sulla politica internazionale che circonda l’Italia. Ed è qui che Med-Or lavora, con analisi e dialogo, anche nell’ottica di aiutare l’Italia a muoversi in queste acque complesse. Con un obiettivo che tra i vari assume primaria centralità: coinvolgere sempre di più quello che definiamo “Global South”. “Med-Or è il nostro partner strategico e advisor per il Piano Mattei.