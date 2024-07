Atletica Zoe Fiorentini argento nella staffetta svedese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nonostante non abbia gareggiatofinale, Zoe, portacolori dell’85 Faenza, si è potuta fregiare comunque del titolo di campionessa continentale U18 di(100-200-300-400m) agli Europei di categoria che si sono svolti a Banska Bystrica in Slovacchia. L’atleta manfreda è stata protagonista del 2° posto in semifinale, ma poi non è scesa in pista per la finale. Agli Alpe Adria Games U20 e U23 di Pordenone, la rappresentativa regionale è giunta al 2° posto grazie anche risultati dei ragazzi dell’Faenza. Secondo posto (e record sociale) nei 100m per Filippo Paganelli, che ha chiuso la sua gara in 10’’66. Paganelli ha corso anche la4x100, dove, con 41’’13, ha portato a casa una un altro, arrivando dietro all’Austria.