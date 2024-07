Vieste incendio nel bosco della Baia San Felice | evacuato residence per turisti VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un vastosta interessando da alcune ore ilche sovrasta laSan, sul Gargano. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale dell'Arif e volontariprotezione civile. A causa dell'avanzamento delle fiamme, i pompieri hanno disposto a scopo precauzionale l' evacuazionevicinadei campi la struttura ricettiva che ospita circa 1.200 persone. Il rogo si è sviluppato in una zona impervia e spinto dal forte vento avanza verso la struttura ricettiva. Iche non hanno l'automobile vengono trasportati a bordo di barche via mare ed ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune di