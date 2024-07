Tennis le coppie di doppio misto alle Olimpiadi 2024 | ci sono Medvedev Zverev e Tsitsipas! L’Italia ci prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il torneo difarà parte del programma delledi Parigi, con la presenza di sedicicomposte da un uomo e da una tappa. Iti si fronteggeranno in un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale, bisognerà vincere tre partite per garantirsi una medaglia eci proverà con il duo formato da Andrea Vavassori (quest’anno due volte finalista Slam nelmaschile con Simone Bolelli) e Sara Errani (finalista al Roland Garros nelfemminile con Jasmine Paolini). Spiccano nomi di grandissimo lusso come il russo Daniil(con Mirra Andreeva), gli statunitensi Taylor Fritz e Coco Gauff, il canadese Felix Auger-Aliassime (con Gabriela Dabrowski), i greci Stefanose Maria Sakkari, il tedesco Alexander(con Laura Siegemund), i kazaki Elena Rybakina e Alexander Bublik.