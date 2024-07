Sanremo 2024 Agcom | Rai riveda Capitolato tecnico piattaforma Televoto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L`Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha esaminato nella riunione odierna, gli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici sul rispetto delle condizioni di trasparenza ed efficacia delsvoltosi in occasione della 74ª edizione del Festival di, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute. Lo riporta una nota dell'. "Una specifica attenzione - si legge ancora - è stata dedicata all`andamento delin occasione dell`ultima serata del Festival. Nell`ultima serata sono stati fatturati circa 1,8 milioni di voti con relativo riscontro all`utente mediante SMS, altri circa 0,9 milioni hanno ricevuto un SMS di informativa di mancato addebito, mentre 0,3 milioni voti non validi, pur essendo stati elaborati, non sono stati riscontrati".