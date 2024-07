Ma chi ce lo fa fare di lavorare? Dopo Di Pietrantonio e Baricco a Scenari ecco l’elogio dei fannulloni di Tlon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Impariamo ad essere. In un’estate calda bollente, quando le energie fisiche e mentali sono rivolte a tutto fuorché al lavoro,un “elogio dell’ozio” che rinfresca l’anima. Protagonisti, per la terza edizione di– Lo sguardo e il racconto a Modica (Ragusa), sono stati Maura Gancitano e Andrea Colamedici (gli ideatori della casa editrice). I due filosofi, agitprop dadaisti più o meno volontari, hanno messo in scena il proprio saggio, spiazzante e inappuntabile, Ma chi ce lo fa? Come il lavoro ci ha illuso – la fine di un incantesimo (HarperCollins Italia). Una circumnavigazione millimetrica e disarmante attorno al concetto di lavoro. Altro che nobilitazione dell’uomo: siamo tutti, anche chi possiede i mezzi di produzione seppur in maniera minore, schiavi ipnotizzati di un costrutto fallace.