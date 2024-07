LIVE Musetti-Trungelliti 6-4 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince in rimonta il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 Dopo una partenza ad handicapè riuscito are l’avversario conquistando ilset. Dal punteggio di 0-3 in favore diha piazzato un parziale di 5-1. 6-4 Gioco eset: prima al corponte percheinil parziale d’apertura. 40-30 Servizio al centro e dritto incrociato. Set point. 30-30 Punto in fotocopia al precedente scambio giocato da sinistra: servizio ad uscire e schiaffo al volonte. 15-30 Si stampa sul nastro il dritto in manovra di. 15-15 Servizio in kick ad uscire e schiaffo al volo di dritto dalla parte opposta. 0-15 Si ferma a metà rete il dritto lungolinea dirimasto troppo distante dalla palla nel momento dell’impatto. 5-4 Gioco: termina in corridoio la risposta dell’italiano.