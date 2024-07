Jannik Sinner fuori dalle Olimpiadi di Parigi La notizia choc per l’Italia dello sport motivi di salute

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il sogno olimpico disi infrange a causa di problemi die. Il giovane talento del tennis italiano ha annunciato sui social media la sua dolorosa decisione di non partecipare ai Giochi olimpici di, previsti per il 2024. Questo annuncio arriva come un duro colpo non solo per il giocatore stesso, ma anche per i suoi fan e per tutto il movimentoivo italiano.ha comunicato laattraverso un post sui suoi profili social, in cui ha espresso tutta la sua delusione: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare”.