Gran Turismo 7 riceve l’aggiornamento 1 49 con nuove auto la nuova fisica e tante novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital è in procinto di pubblicare il nuovo aggiornamento 1.49 di7, con i giocatori che potranno accedere ai nuovi contenuti dalle ore 8:00 italiane di domani, giovedì 25 luglio 2024. Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, grazie a questa patch verrà aggiunto un nuovo modello di simulazionedelle, incidendo soprattutto sul modello di simulazionedelle sospensioni e sul calcolo del comportamento delle gomme. Il team di sviluppo giapponese ha aggiunto che questerenderanno lo spostamento del peso molto più naturale in curva. Inoltre con questo nuovo update verranno migliorati anche la risposta, il riscaldamento e l’usura delle gomme, risultando più realistici, con il movimento dellerisulterà più dinamico e l’esperienza di guida più rifinita.