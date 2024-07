Colpo di scena Trump accusa Harris | Violazione del finanziamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In attesa della nomination formale da parte dei democratici è già iniziata la sfida tra Donalde Kamalaper la Casa Bianca. La campagna del tycoon ha presentato un'impugnazione per impedire alla vicepresidente di ricevere i fondi della campagna in quella che un tempo era la cassa comune di Joe Biden e della stessa. L'impugnazione è stata presentata ieri alla Commissione elettorale federale. Secondo una lettera alla commissione visionata dal Wall Street Journal., la campagna dell'ex presidente Donaldsostiene cheabbia fraudolentemente sottratto fondi destinati a un altro candidato per lanciare la sua campagna presidenziale.