Chi è l’attrice che interpreta Lady Deadpool in Deadpool & Wolverine? Sono orgogliosa!

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è finalmente giunto in sala, e fra i tanti misteri svelati, in un film che si preannuncia pieno di omaggi, easter egg e camei dal mondo Marvel, risalta quello della misteriosa e intrigante, la cui flessuosa figura troneggiava fra le sabbie nell’ultimo trailer; dopo settimane di speculazioni, ora sappiamo finalmente che la versione femminile del mercenario chiacchierone èta proprio da Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds, come confermato dal listing IMDB del film Lo screenshot di IMDB che conferma l’interprete diLively, a breve nelle sale come protagonista dell’adattamento cinematografico di Siamo noi a dire basta, romanzo – sensazione di Colleen Hoover, aveva già in parte fornito solidi indizi sul proprio coinvolgimento nel film con una foto pubblicata su Instagram, venerdì 20 luglio, in cui, vestita in pendant, bacia il ...