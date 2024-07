Bivacco all' ex Ronco Lido blitz della polizia Ritrovate anche biciclette rubate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Forlì, 24 luglio 2024 - Nell’ambito dei servizi di contrasto al degrado urbano disposti dal questore Claudio Mastromattei, nella mattinata di ieri, equipaggidi Stato eMunicipale hanno effettuato un approfondito controllo all’interno dell’area ex '', attualmente in disuso. Gli operatori hanno rilevato la presenza di diversi segni di, numerosi capi di abbigliamento e materiale vario che comprovava il recente passaggio di molteplici persone. Nel corso del controllo sono stati rintracciati all’interno degli stabili sette cittadini di origine nordafricana, di cui un minorenne, tutti con precedenti di. Tutti sono stati accompagnati presso la Questura dove sono stati identificati. Al termine degli accertamenti, i sette sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.