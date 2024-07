Una vita al servizio dell’America La carriera di Biden raccontata da Spartà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Viene eletto per la prima volta al Senato per il Delaware nel 1972, all’età di 29 anni, ma poche settimane dopo una tragedia familiare lo colpisce e in un incidente stradale perde la moglie Neilia e la figlia Naomi Christina di appena 13 mesi. È ad un passo dal mollare tutto, ma resiste e dà il via a quellapolitica che durerà più di mezzo secolo: parlamentare, vicepresidente e quarantaseiesimo presidente, in un periodo che va dalle dimissioni di Richard Nixon all’elezione di Barack Obama sino alla storica vittoria su Donald Trump, dalla fine della guerra del Vietnam e dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica alla nascita dell’emergenza del terrorismo islamico e delle guerre in Iraq e Afghanistan.