Raw 22 07 2024 La resa dei conti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Resch Center di Green Bay, Wisconsin. Lo show inizia con Gunther che raggiunge il ring. Dice che pensa veramente quello che ha detto la scorsa settimana su Raw, il suo pubblico e soprattutto Damian Priest. Non è all’altezza del clamore che ha intorno ed è arrivato il giorno in cui lo giudicherà. Tutta la stable dei Judgment Day è per lui spazzatura e poi offre a Priest l’occasione per togliersi il peso dalle spalle del World Heavyweight Championship. Basta che gli consegni il titolo. Priest lo raggiunge e inizia subito una rissa che si protrae anche nel backstage. #1 Contenders Match: Ilja Dragunov vs. Bron Breakker (4 / 5) L’opener della puntata, Ilja Dragunov ha affrontato Bron Breakker in un match per decretare il nuovo #1 contender per l’Internental Championship.