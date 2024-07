LAPOLVERIERA è in radio con LA GUERRA È FINITA BOOTLEG dal 12 luglio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 23 luglio 2024) Da venerdì 122024 è in rotazionefonica la versionede “LA”, il nuovo singolo de, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 5. La band annuncia nuove date del tour estivo. “La” è il singolo della banduscito il 12Da venerdì 122024 è in rotazionefonica la versionede “LA” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo de, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 5. La band annuncia nuove date del tour estivo. Cosa racconta “La”? “La” è un brano che racconta della speranza riposta da ciascuno nel fatto che, prima o poi, gli sforzi compiuti per inseguire i propri sogni (qualunque essi siano) possano essere ricompensati.